السوداني وأردوغان يبحثان تطورات المنطقة

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي ، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".وقدّم بحسب البيان "التهنئة الى بمناسبة عقد اتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب "، مؤكداً أن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة، وسيدفع باتجاه استقرارها ودفع عجلة التنمية فيها، بما يحقق الخير لشعوبها.وتناولت المباحثات تطورات الأحداث في المنطقة، وأهمية العمل على إنهاء العدوان المستمرّ على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات العاجلة للمدنيين، بجانب التأكيد على عدم تكرار التصعيد، وحلّ القضايا في إطار الحوار والقوانين والمعاهدات الدولية.