مجلس النواب يخفق في عقد جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، ورد لـ ، إن " أجل انعقاد جلسته".وكان من المقرَّر أنْ يعقد مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، جلسته الثانية ضمن الفصل التشريعيِّ الأخير، بجدول أعمالٍ يتضمَّن التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحاديِّ ورئيس ، إضافةً إلى ومناقشة مهمَّة، منها تعديل قانون أسس تعادل الشهادات، وتعديل قانون ومقترح تعديل وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى.