حكومة كردستان تصادق على التفاهم الجديد مع بغداد بشأن رواتب الموظفين

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، إن " في الإقليم ترأس اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة ، اليوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، بحضور نائب رئيس الوزراء ".وأضافت "وفي مستهل الاجتماع، أدان بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرض لها إقليم ، وخاصةً حقول النفط، والتي ألحقت أضراراً مادية جسيمة بعملية إنتاج النفط، وتهدف هذه الهجمات إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية والطاقة".وتابعت الحكومة أن "المجلس ناقش موضوع الاجتماع، الذي خُصص للوضع المالي لإقليم كردستان، ومسار المفاوضات مع بشأن رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، وعرض رئيس الوزراء ونائبه تفاصيل التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه أمس في بشأن توفير المستحقات المالية لإقليم كردستان، والتزامات الإقليم".وبينت الحكومة، "وبعد المناقشات والتبادلات، رحّب مجلس الوزراء بالاتفاق، وقرر تنفيذ بنوده، ومن المقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب ومستحقات إقليم كردستان".