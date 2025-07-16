مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ ، أن " يُنهي تقرير ومناقشة ".وكان قد صوت مجلس النواب، على اضافة عدة فقرات على جدول اعمال جلسة اليوم الأربعاء.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب صوت على إضافة هذه الفقرات على جدول أعماله:- القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة- ⁠ التصويت على رئيس واعضاء- ⁠التصويت على رئيس ".ونشر مجلس النواب، امس الثلاثاء، جدول اعماله لجلسة يوم غد الأربعاء.وتضمن الجدول:اولاً: التصويت على مقترح لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020، (لجنة والبحث العلمي)، (18) مادة".ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ، (لجنة العلاقات الخارجية) المادة (2)ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (22) لسنة 2011 (لجنة التربية)، المادة (5).رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح وتحسين البيئة (لجنة الصحة والبيئة).خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء من اتفاقية لقانون البحار (لجنة العلاقات الخارجية).سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 (اللجنة القانونية)".