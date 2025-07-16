البرلمان ينهي تقرير ومناقشة تعديل قانون وزارة التربية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ ، أن " أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (۲۲) لسنة ٢٠١١".وقبل ذلك، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة .