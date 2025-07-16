مجلس النواب يرفع جلسته

رفع ، جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء.

وذكر بيان مقتضب للمجلس، انه "رفع جلسته التي عقدها اليوم".



وخلال جلسة اليوم، انهى تقرير ومناقشة ، كما انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون ، بالإضافة إلى انهاء تقرير ومناقشة مقترح تعديل وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨.