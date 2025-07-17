5 ملفات في لقاء رئيسي الوزراء والجمهورية

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، إن "رئيس الجمهورية ، التقى اليوم الخميس رئيس ، وعبر الجانبان في مستهل اللقاء عن تضامنهما مع أسر ضحايا حادث الحريق المؤسف في مدينة ، مع التأكيد على توفير المساعدة الكاملة لهم، والتقصي عن أسباب الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".وأضافت الرئاسة، أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز التعاون بين جميع السلطات، وحل المسائل المشتركة بين وحكومة إقليم وفقا للصيغ الدستورية والقانونية النافذة بشأن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وحل ملف رواتب موظفي الإقليم، فضلا عن بحث الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة أبناء الشعب العراقي".وتابعت الرئاسة، "كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرت إدانة قصف الكيان الصهيوني لمواقع في العاصمة السورية دمشق، بوصفه انتهاكا خطيرا لسيادة مع التأكيد على دعم الجهود الإقليمية والدولية لمنع اتساع الصراع وتجنيب المنطقة تداعيات الحرب، والعمل على إيقاف العدوان على قطاع غزة ولبنان وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع".