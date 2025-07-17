مجلس الوزراء يعقد جلسة "استثنائية" (صور)

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس .ولم تُفصح المصادر الرسمية بعد عن أجندة الجلسة أو القرارات التي تم اتخاذها.وتأتي هذا الجلسة عقب الحادث الأليم الذي هز في . ومن المتوقع أن تناقش الجلسة الإجراءات الفورية لتقديم الدعم للمتضررين، وتوجيه التحقيقات، وربما اتخاذ قرارات بشأن تعزيز إجراءات السلامة في المنشآت العامة والتجارية.