العراق يُعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا "فاجعة الكوت"

– سياسة



أعلن ، اليوم الخميس 17 تموز 2025، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام في عموم البلاد، تضامناً مع عوائل ضحايا حادث الحريق المؤلم الذي وقع في أحد الأسواق التجارية بمدينة ، وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.





وجاء هذا القرار عقب جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، لمناقشة تداعيات الكارثة. ويعكس إعلان الحداد حجم المأساة التي ألمت بالمدينة والبلاد، والتزام الحكومة بمساندة الأسر المنكوبة. لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء أعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامناً مع عوائل ضحايا حادثة الحريق المؤلم في مدينة .وجاء هذا القرار عقب جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، لمناقشة تداعيات الكارثة. ويعكس إعلان الحداد حجم المأساة التي ألمت بالمدينة والبلاد، والتزام الحكومة بمساندة الأسر المنكوبة.