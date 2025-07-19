بابا الفاتيكان يعزي بضحايا حريق الكوت

وذكر الكاردينال ، أمين سر في برقية تعزية، أن " يوكِل أرواح الضحايا إلى الله المحبة، ويقدّم صلواته من أجل فرق الطوارئ التي تواصل تقديم المساعدة".وأضاف أن البابا "يتضرّع من أجل نيل الجميع الله الإلهية بالقوة والعزاء والسلام."وأسفر الحريق الذي اندلع في مركز تسوق في مدينة ، ، لوفاة 61 شخصاً وإصابة العشرات وبينهم عائلات كاملة.