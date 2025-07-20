السوداني يؤكد انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ألمانيا

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم سفيرة جمهورية لدى كريستيانه هومان، بمناسبة انتهاء مهامّ عملها، وعبّر السوداني، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود السفيرة الألمانية خلال مدّة تمثيل بلادها لدى العراق، وأهمية تفعيل ".وأكد السوداني على "انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ، وعموم دول ، كما أثنى على الدور الذي تقوم به للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، في تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة".من جانبها، عبّرت السفيرة هومان عن "تقديرها لمواقف ، ونجاحها في إبعاد العراق عن الصراعات التي تدور في المنطقة، فضلاً عن تقدم العمل في تنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة، ورغبة بلادها بتعزيز التعاون، وتطوير مشاركة الشركات الألمانية في جهود الإعمار، والنهضة التنموية المتسارعة التي يشهدها البلد".