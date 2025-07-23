السوداني يستقبل مدير وكالة الطاقة المتجددة ويؤكد التزام الحكومة بالتحول الطاقي

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الأربعاء، للوكالة المتجددة لاكاميرا.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض تقرير التقييم الخاص بالتحول الطاقي في الذي أعدته الوكالة بالتعاون مع الجهات القطاعية العراقية، والذي يعد مصدراً لتحديد الأولويات الوطنية في مجال وكفاءة الطاقة، حيث سيتم إطلاق التقرير قريبا.ورحب بالوفد الضيف، مثمنا دور الوكالة وفريق عملها في تقديم الدعم اللازم لتحقيق الانتقال التدريجي الى الطاقة النظيفة، عبر تقديم المشورة في مجال السياسات، واجراء الدراسات والاعداد لمتطلبات كتابة التقرير، مؤكدا استعداد الحكومة لدراسة مخرجات التقرير ودمجها في الستراتيجيات الوطنية، وتطبيق التوصيات في مجالات البنية التحتية والسياسات والتمويل.وشدد على التزام العراق بالتنويع في مجال الطاقة، وخفض الانبعاثات ضمن رؤية الحكومة للتحول الاقتصادي والبيئي، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة، عبر توقيع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، كما دعا الى أهمية الاطلاع على تجارب والشركات الناشئة العاملين والمهتمين بمجال الطاقة النظيفة.من جانبه أشاد لاكاميرا بتعاون والوزارات والمؤسسات المعنية في إعداد التقرير، الذي يعد أول تقييم شامل جرى بالتعاون مع الحكومة العراقية، وأهمية ترجمته الى واقع عمل ومشاريع على الأرض.