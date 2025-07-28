المالكي لدرجال: ضرورة الارتقاء بمكانة الكرة العراقية دولياً

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، رئيس ".وأعرب عن دعمه "الكامل لجهود لكرة القدم في تطوير اللعبة والنهوض بواقعها"، مؤكداً "دعمه لمسيرة وتطلعاته في الاستحقاقات المقبلة".واستمع رئيس ائتلاف دولة القانون إلى عرضٍ مفصل قدّمه رئيس الاتحاد بشأن خطط العمل الحالية واستعدادات الاتحاد لإجراء الانتخابات المقبلة، مؤكداً أهمية "المضي قدماً بما يضمن الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة الجمهور الرياضي بمؤسساته".وشدد المالكي "على أهمية الرياضة في بناء الشباب وتحقيق التلاحم الوطني"، داعياً إلى "تضافر الجهود للارتقاء بمكانة الكرة العراقية إقليمياً ودولياً".