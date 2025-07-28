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توجيهات عاجلة تخص توفير الكهرباء
سياسة
2025-07-28 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
961 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، توجيهات عاجلة تخص قطاع الكهرباء.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة إنتاج
الطاقة الكهربائية
، بحضور السادة؛ وزير الكهرباء، والمستشارين، والكادر المتقدم في الوزارة".
وأكد في مستهل الاجتماع، على "أهمية استمرار جهود العاملين في وزارة الكهرباء لتأديتهم واجباتهم بشكل متواصل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف الحالي"، موجها "بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة ميدانياً، وسرعة الاستجابة للعوارض، وشكاوى المواطنين وطلباتهم".
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، وتوفير الوقود للمحطات الغازية، وكذلك مناقشة الخطة الخاصة بتأمين الطاقة في
محافظة كربلاء المقدسة
خلال الزيارة الأربعينية، في ظل استقرار الإنتاج الحالي بمعدلات 25500 إلى 26500 ميكاواط رغم قلة الغاز المستورد.
وتابع الاجتماع آليات زيادة قدرة عموم المنظومة الكهربائية في البلاد، في ظل أجواء الصيف الحارة، والعمل على تفعيل جباية أجور الكهرباء لتعزيز إيرادات الوزارة، إضافة إلى مناقشة الطرق الفنية لربط نقل خطوط الطاقة مع دول الجوار، وآلية عمل الشركات الاستشارية المقرر التعاقد معها لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية إلى الوزارة.
كما بحث الاجتماع المضيّ في تحويل البنايات الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية، وكذلك توفير الوقود البديل لتعويض النقص في الغاز المستورد، من أجل ضمان استمرارية تجهيز الطاقة في عموم مناطق البلاد.
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العراق
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محافظة كربلاء المقدسة
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الطاقة الكهربائية
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محافظة كربلاء
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