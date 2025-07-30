السوداني يطمأن على صحة نوري المالكي

وقال للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، مساء اليوم، رئيس ، الذي زار للاطمئنان على صحته بعد الفحوصات الطبية التي أجراها امس الثلاثاء ".وعبّر خلال اللقاء "عن تمنياته الصادقة بدوام والعافية للمالكي"، مشيدًا "بعطائه الوطني ودوره في ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد".من جانبه، ثمّن المالكي هذه الزيارة الأخوية، معبّرًا عن شكره لكل من تواصل وعبّر عن مشاعره الطيبة.