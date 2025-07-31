البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل (صورة)

وجاء جدول أعمال الجلسة كالتالي:اولاً : التصويت على مقترح لقانون السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)، (۲) مادة).ثانياً: التصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة . (لجنة العلاقات الخارجية)، (۲) مادة).ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠ . (لجنة والبحث العلمي)، (۱۸) مادة).رابعاً: التصويت على مشروع . (لجنة الكهرباء والطاقة)، (۲۳) مادة). خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. لجنة حقوق الانسان) (۱۷) مادة).سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية. (لجنة الامن والدفاع)، (۲۹) مادة). سابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ۲۰١٣ . لجنة الامن والدفاع، ا ع، اللجنة القانونية).ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة) (الثانية مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة والضحايا والسجناء السياسيين، والبيئة).تاسعاً: تقرير ومناقشة القراءة) (الثانية) مقترح وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).