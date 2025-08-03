عمار الشبلي يؤدي اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن عطوان العطواني

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " الشبلي ادى اليمين الدستورية بديلًا عن ".وكان العطواني يشغل منصب رئيس في ، قبل أن يتم انتخابه من قبل كمحافظ للعاصمة.وكان رئيس الجمهورية ، قد اصدر في تموز الماضي، مرسوماً بتعيين عطوان العطواني محافظاً لبغداد.