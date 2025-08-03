مجلس النواب يرفع جلسته .. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " رفع جلسته".وشهدت جلسة اليوم، تأدية الشبلي اليمين الدستورية بديلًا عن ، كما تم تأجيل التصويت على .وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون للعلوم الأمنية. كما انهى تقرير ومناقشة التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ۲۰۱۳، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة مشروع حقوق ضحايا وضحايا وضحايا حادثة ، فضلاً عن انهاء تقرير ومناقشة مقترح وتحسين البيئة.