بعد 25 دقيقة على عقدها.. مجلس النواب يرفع جلسته

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن " قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم".وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله، تتضمن: "التصويت على رئيس وأعضاء ، والتصويت على رئيس "، قبل أن يتم التصويت على هاتين الفقرتين.كما صوت مجلس النواب على اضافة فقرة (التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (۲۲) لسنة ٢٠١١) على جدول أعماله، لكنه لم يصوت على مقترح القانون بسبب رفع الجلسة.وكانت قد أظهرت وثيقة، وردت لـ ، جمع 120 توقيعاً نيابياً لإدراج " " على جدول أعمال جلسة البرلمان.