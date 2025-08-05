تدافع بالرئاسة واشتباك بين النواب.. تفاصيل ما حدث داخل جلسة البرلمان اليوم

وقال الفتلاوي لـ ، إن "خلاف بين رئيس والنائب الأول هو ما تسبب برفع جلسة البرلمان اليوم".وأشار الى ان " خرج من الجلسة، فيما قام المندلاوي بالمضي في التصويت على إضافة فقرتين على جدول اعمال الجلسة، وهما التصويت على رئيس وأعضاء ، وايضاً تعديل قانون ".وتابع، ان "المشهداني عند رجوعه قال للمندلاوي بأنه لا يمتلك الحق بإضافة فقرات دون الرجوع اليه، مدعياً أن خروجه جاء لأقناع المكون السني بالرجوع الى الجلسة وعدم كسر النصاب القانوني"، مشيرا الى ان " رفع صوته بان المكون السني مهم ولا يجوز تهميشه وبعدها حدث تدافع بينهم لكن لم يصل الى الاشتباك".ولفت الفتلاوي، الى ان "الاشتباك والتدافع القوي حصل بين نائبين لكن تم فض الاشتباك بسرعة".