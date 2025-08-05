بالوثيقة.. المشهداني يعلن عدم صحة جلسة اليوم

أعلن رئيس ، الثلاثاء، عدم صحة جلسة البرلمان اليوم.

وجاء في وثيقة موقعة باسم ، "أن أي جلسة من جلسات المجلس لا يجوز أن تعقد بغير رئاستنا الا في حالة غيابنا او تعذر قيامنا بمهامنا.

وأعلن ، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته بعد 25 دقيقة فقط على عقدها.



وكشف النائب ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخلاف الذي حصل في جلسة البرلمان اليوم، فيما أشار الى ان التدافع حصل بين ونائبه الأول والتشابك بين النواب.

وقال الفتلاوي لـ ، إن "خلاف بين رئيس مجلس النواب والنائب الأول هو ما تسبب برفع جلسة البرلمان اليوم".

وأشار الى ان "المشهداني خرج من الجلسة، فيما قام المندلاوي بالمضي في التصويت على إضافة فقرتين على جدول اعمال الجلسة، وهما التصويت على رئيس وأعضاء ، وايضاً تعديل قانون ".

أدناه نص وثيقة المشهداني..