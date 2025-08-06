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السامرائي: رؤية تحالف العزم تجاه جميع المحافظات واحدة
سياسة
2025-08-06 | 14:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
64 شوهد
اعتبر رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، الأربعاء، أن رؤية تحالفه تجاه جميع المحافظات واحدة.
وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى
السامرائي
، في مكتبه، عدداً من أعضاء التحالف في
محافظة الأنبار
، ضمن إطار اللقاءات الدورية التي يجريها لمتابعة القضايا التنظيمية والتشاور حول مستجدات المرحلة المقبلة".
وقل البيان عن السّامرائي تأكيده خلال اللقاء أن "رؤية تحالف العزم تجاه جميع المحافظات واحدة، تقوم على مبدأ العدالة في التمثيل، وتمكين أبناء كل محافظة من أداء دورهم في صنع القرار، بعيداً عن أي تمييز أو تهميش".
وشدد على "أهمية توحيد الجهود وتكامل المواقف الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق شراكة حقيقية تعكس تطلعات المواطنين".
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