المشهداني والجنابي يزوران الدهلكي بحضور السامرائي.. تأكيد على توحيد المواقف

زار رئيس والنائب ، اليوم الأربعاء، مقر النائب في بحضور رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، وتم التأكيد على توحيد المواقف الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان، "زار رئيس الدكتور ، والنائب التشريع، اليوم الأربعاء، مقر النائب في ، بحضور رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، وعدد من النواب والقيادات السياسية، لبحث التطورات السياسية وتداعيات جلسة البرلمان الأخيرة".

وأكد المجتمعون خلال اللقاء "أهمية الالتزام بالآليات الدستورية في إدارة جدول الأعمال، وتجنب إدراج الفقرات الخلافية خارج التفاهمات المسبقة، بما يحافظ على الاستقرار السياسي ويمنع أي انعكاسات سلبية على المشهد التشريعي".



كما جرى التشديد على "ضرورة توحيد المواقف الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز العمل المشترك لضمان استمرار المسار الديمقراطي وصون التوازن في العملية السياسية".



