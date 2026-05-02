الزيدي يتلقى دعوة لزيارة قطر



تلقى المكلف علي فالح ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من أمير الشيخ ، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة.



وذكر لرئاسة الوزراء في بيان، ان "الاتصال شهد التباحث في سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، إذ أكد الحرص على تنميتها، كما تلقى دعوة من الأمير لزيارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة" .