عقود "مليارية" مشبوهة.. سؤال برلماني يكشف شبهات فساد وتلاعب في تأهيل مسرح المنصور

وجاء في بيان للتميمي ورد لـ ، ان "هناك تضخم خيالي في الأسعار اذ كشفت الوثائق عن فوارق سعرية هائلة مقارنة بالسوق المحلية حيث رصدت كلفة منظومة التبريد بـ (1.17) مليار دينار في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية (500) مليون دينار بالإضافة إلى تخصيص أكثر من (136) مليون دينار لـ 170 مصباحا كهربائيا لا تتجاوز قيمتها الفعلية 5 ملايين دينار".وأشار النائب إلى أن "جداول الكميات (التندر) كُتبت بعجالة وعشوائية دون تحديد بلد المنشأ أو مواصفات المواد ومن قِبل أفراد غير مختصين دون المرور بالقسم الهندسي للوزارة".ووفقا للوثائق فان "شركة "Pico" البحرينية المنفذة هي شركة مختصة بتنظيم الاحتفالات ولا علاقة لها بالإنشاءات والتأهيل فضلا عن تحوير صياغة الموافقة الصادرة من من تجهيز المسرح إلى تأهيل لاستغلال أموال متبقية من قمة ".كما شهد المشروع تأخرا في التسليم وتلكؤا في العمل يرافقه إقالة رئيس اللجنة المشرفة واستبداله بآخر بعد رفضه التوقيع على نسب إنجاز غير حقيقية وسط اتهامات للمخول عن الشركة (عراقي الجنسية) بمحاولة استغلال المشروع للاستثمار والاستيلاء على المسرح مستقبلا.وطالب النائب "بتشكيل لجنة تدقيقية مختصة فورا تضم وقسم المشاريع، مع إلزام الوزارة بالرد الرسمي والتفصيلي خلال مدة أقصاها 15 يوما".