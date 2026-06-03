بغداد وعمان تبحثان استعدادات عقد الاجتماع العربي الأوروبي السادس

بحث والأردن، اليوم الأربعاء، الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع العربي الأوروبي السادس الذي يعقد في 22 حزيران الحالي.

وقالت في بيان، "تلقى وزير الخارجية ، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نائب ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ، وفي مستهل الاتصال، قدّم تهانيه لفؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتسلّمه مهام لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه".

وبحث الجانبان وفق البيان "الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع العربي–الأوروبي السادس خلال الفترة 22-23 حزيران 2026 المقرر انعقاده في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية والأوروبية"، مضيفا "جرى التأكيد على أهمية الاجتماع في تعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين جمهورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بحسب البيان.