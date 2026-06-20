بعد التغييرات الأخيرة.. الزيدي يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني

وذكر لرئيس الوزراء ان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المراسم حصلت بين الجديد ورئيس الجهاز السابق عبد البصري".وأشار الى: "أهمية مواصلة جهاز أداء مهامه الوطنية في حماية أمن وتعزيز الاستقرار"، لافتا الى ان " اشاد بالجهود التي بذلها البصري خلال مدة توليه المسؤولية ومتمنياً التوفيق والنجاح بدري في مهامه الجديدة".وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة استمرار العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين بما يرسخ الأمن الوطني ويحفظ مصالح ".