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العراق يرحب بالتفاهمات بين طرفي الصراع في المنطقة
سياسة
2026-06-24 | 15:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
332 شوهد
رحب
العراق
، اليوم الأربعاء، بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين طرفي الصراع في المنطقة، مؤكدا رفضه الحرب واستمرارها أو توسيع نطاقها.
وقالت
وزارة الخارجية العراقية
في بيان، "بحث وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ
عبد الله بن زايد
آل نهيان
، وزير خارجية
دولة الإمارات العربية المتحدة
، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
وأكد حسين عمق العلاقات العراقية الإماراتية وأهميتها، مشدداً على ضرورة مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما استعرض موقف
العراق
من التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكداً أن العراق تبنى منذ البداية موقفاً ثابتاً يقوم على رفض الحرب واستمرارها أو توسيع نطاقها، والدعوة إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية، فضلاً عن إدانة الهجمات التي استهدفت الدول الخليجية الشقيقة.
وأشار إلى ترحيب العراق بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين طرفي الصراع، معرباً عن أمله في أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد
بن زايد
حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات مع جمهورية العراق وتطوير آفاق التعاون الثنائي، متمنياً للعراق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وتطرق الجانبان إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما أشار
فؤاد
حسين إلى اتصالاته مع
المدير العام
للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية، السيد
رافائيل غروسي
، بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الراهنة، وفق البيان.
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