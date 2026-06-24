الزيدي لصحفية أمريكية: ستُمنح الشركات الأمريكية الأولوية في الاستثمار

وقالت غامبل في تغريدة على منصة "إكس"، "حصري مقابلة مع رئيس وزراء الجديد في . يقول لي، ستُمنح الشركات الأمريكية الأولوية العليا في الاستثمار في العراق".

ونقلت عن قوله أيضا "500 ألف برميل يوميًا من ستذهب نحو إعادة ملء مخزون SPR".



وأضاف "سيعتبر العراق تعليق عضويته في إذا مُنِع من الإنتاج وفقًا لقدراته"، مردفا "سيخنق الفساد".