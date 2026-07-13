رئيس مجلس الوزراء يصل إلى واشنطن

وكان قد غادر ، فجر اليوم، العاصمة ، متوجهًا إلى ، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي.وقال الزيدي في تدوينة له على منصة "أكس"، "نتوجّه اليوم إلى ، على رأس وفد حكومي واقتصادي، عازمين على ترجمة متانة العلاقات العراقية-الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، والاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".وأضاف: "هدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية، ويرسخ مكانة شريكًا موثوقًا وعنصرًا فاعلًا في استقرار المنطقة وازدهارها".