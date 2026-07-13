مكتب رئيس الوزراء يكشف أجندة زيارة الزيدي الى واشنطن

وذكر بيان للمكتب، انه "يبدأ رئيس علي فالح ، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى ، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية لسيادته منذ تشكيل الحكومة".وتهدف الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي ، إلى "تطوير مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع ".وأضاف البيان، انه "سيعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال مباحثاته مع رئيس الأمريكية والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الأمريكي، حزمة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس بين والولايات المتحدة الأمريكية على وفق المصالح المشتركة للبلدين".