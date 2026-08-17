وقال في منشور له على منصة اكس، إن استهداف "الحلفاء الأكراد الموثوقين" أمر غير مقبول، مشدداً على أن هذه الأعمال العدائية لن تحظى بالتسامح.وأكد دعمه لقيادة في استعادة سيادة الكاملة، وضمان بقاء جميع الأسلحة والقوات الأمنية تحت سلطة .