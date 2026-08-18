المالكي للقائم باعمال السفارة الأميركية: الإطار التنسيقي شكل لجنة خاصة بحصر السلاح

وقال للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم القائم بأعمال لدى "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما ينسجم مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، ويحفظ المصالح المشتركة وسيادة العراق واستقلاله".وتابع انه "تم تناول جهود الحكومة في مجال حصر السلاح بيد الدولة".وأكد أن "الإطار التنسيقي شكّل لجنة ستباشر أعمالها قريباً، بالتنسيق مع الحكومة، بهدف إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه العملية"، مشددا "على أهمية معالجة هذا الملف عبر الحوار والتفاهم، بما يضمن وحدة الموقف الوطني ويحفظ أمن العراق واستقراره".وبين ان "الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية".من جانبه، أشاد القائم بأعمال "بالدور السياسي للمالكي وإسهاماته في دعم الاستقرار وتعزيز التفاهمات السياسية"، معرباً عن تقديره "لمواقفه الداعمة لجهود الحكومة في معالجة الملفات الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة".وأكد على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح العراق وشعبه".