العامري يدعو جميع الأطراف للتحلي بلغة الاعتدال والتهدئة بملف "حصر السلاح"

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على كل المعنيين بملف حصر السلاح بيد الدولة التحلي بروح الوطنية، فالملف عراقي والقيادات قادرة على إدارة الملف بصورة كاملة دون التدخلات الخارجية".نص البيان ادانها: