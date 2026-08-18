زيدان واللامي يبحثان التعاون المشترك والتنسيق بين القضاء ونقابة المحامين

وقال في بيان ورد لـ ، ان " استقبل اليوم الثلاثاء، نقيب المحامين ".وأضاف ان "اللقاء شهد استعراضاً لآليات التعاون المشترك والتنسيق بين القضاء ونقابة المحامين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المحامين، وضمان سير عملهم في المحاكم".