الأعرجي: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات



ـ سياسي



اكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، ان حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء أو التفريط بالتضحيات.





وقال الاعرجي في تصريحات تابعتها ، ان " ملف حصر السلاح بيد الدولة يهدف إلى إطار تنظيمي حامي للمقاتل وعائلته وضامن لحقوقهم القانونية والاجتماعية تحت مظلة القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة".