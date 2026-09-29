مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص مكافحة الفساد ومنع تصدير المعادن

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن: أخرجنا من مضيق هرمز كميات نفط تفوق ما قبل الحرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص مكافحة الفساد ومنع تصدير المعادن

سياسة

2026-09-29 | 15:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص مكافحة الفساد ومنع تصدير المعادن
434 شوهد

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص مكافحة الفساد واسترداد الأموال ومنع تصدير المعادن.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان "في إطار حرص الحكومة على تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية، وتقديراً للتضحيات التي بذلها منتسبو هيأة الحشد الشعبي، صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الحشد الشعبي، وأقر إحالته الى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور".

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، كما جرت الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

ولفت البيان الى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال توفير السكن، تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، لتوزيعها بين منتسبي الجامعة، على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة بتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منسوبيها وفق القانون وتقدير بدلها الحقيقي".

وفي ما يتعلق بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس "تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للمشروع، من اجل القيام بأعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها لمشروع منطقة ( 11) ألف وحدة سكنية مع أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع".

ووافق مجلس الوزراء على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة لقطعة الأرض المرقمة (40157/ مقاطعة 21 السلام)، لوجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة، وعلى أن تستخدم في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية للشركة، وأقر المجلس تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.

وجرى اقرار توصية بشأن تخصيص وزارة العدل مقدار ( 10%) من مقدار ( 50%) من أجور الخدمات للدوائر العدلية، بموجب قرار مجلس الوزراء (324 لسنة 2026) لأغراض تشييد ابنية جديدة أو صيانة وتأهيل المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية، بما يضمن تهيئة البنى التحتية اللازمة لعملها واستدامتها، على أن يستقطع مقدار (10%) المطلوبة من حصة الوزارة المذكورة آنفا.

وفي اطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، صوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة للتنسيق والتواصل مع الجانب الأردني؛ من أجل تأليف فريق مشترك بين الجانبين للوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية في الأردن، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق على وفق القانون.

وأقر مجلس الوزراء إلغاء لجنة الأمر الديواني (25274 لسنة 2025)، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الامريكية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة بحالات الإدراج لأفراد، وشركات مشبوهة، والعقوبات وبذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.

وبهدف دعم القطاع الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير المعادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها و(سكرابها) كافة، وذلك للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية، وبما يضمن توافرها للمصانع، وكذلك يتم حصر تداول المعادن المذكورة في داخل البلد.
 
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
Play
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
Live Talk
Play
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
Play
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-29
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
Play
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
Play
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
Live Talk
Play
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
Play
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-29
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
Play
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23

اخترنا لك
‏مجلس الوزراء يصوت على قانون الحشد الشعبي ويحيله الى البرلمان
14:03 | 2026-09-29
المالكي في ضيافة الزيدي.. تأكيدات على أهمية الحوارات لاستكمال التشكيلة الحكومية
08:09 | 2026-09-29
توجيه حكومي يخص اصدار جوازات السفر العراقية في واشنطن
05:11 | 2026-09-29
المكتب الإعلامي للسيد الحكيم يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها
03:18 | 2026-09-29
قريبا.. وزير النفط تحت قبة البرلمان للمرة الثانية
02:30 | 2026-09-29
المالكي يرشح ياسر صخيل لمنصب وزارة الداخلية
01:50 | 2026-09-29

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.