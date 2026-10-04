العزم يعفي القيسي من رئاسة الكتلة النيابية ويؤكد: لم يعد جزءاً من التحالف

وقالت الهيئة القيادية في بيان، إن القرار جاء في إطار الالتزام بالضوابط التنظيمية والسياسية المعتمدة والحفاظ على وحدة الموقف وانسجام العمل النيابي مع القرارات التي تتخذها قيادة التحالف، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية.وأضافت أن لم يعد جزءاً من تحالف العزم، كما لم يعد يشغل رئاسة الكتلة النيابية للتحالف، مبينة أن اختيار الشخصية البديلة لرئاسة الكتلة سيتم خلال الأيام المقبلة وفق السياقات المعتمدة.وأكدت الهيئة القيادية لتحالف العزم أن القرار صدر بتاريخ 4 تشرين الأول 2026.