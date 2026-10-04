يوم السيادة.. الزيدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن التجاوز على علم أمريكا

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، في بيان، إن أدان هذا الفعل، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية.وبحسب ، وجّه الزيدي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين، وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه في أسرع وقت ممكن.