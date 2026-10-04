الحلبوسي يفتتح جدول أعمال جلسة البرلمان الـ(23)

افتتح رئيس ، ، اليوم الاحد، جدول أعمال جلسة البرلمان رقم 23.





وادناه جدول جلسة اليوم:





وذكر بيان للدائرة الإعلامية ورد لـ ، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٣) من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".وادناه جدول جلسة اليوم: