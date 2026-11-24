وقال المكتب في بيان، "جمهورية دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية اتحادية، تستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها، وتمارس حكومتها مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة، وفقاً للقانون والمصالح الوطنية العليا".وأكد أن "القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل حدود العراق المعترف بها دولياً تنطلق من إرادتها المستقلة، وتستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابةً لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي".ولفت الى أن " لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسؤولياتها الدستورية والسيادية، بل تتحرك وفق ما تقتضيه مصلحة العراق العليا، وحقوق شعبه، ومتطلبات أمنه واستقراره".وتابع البيان "قرارنا عراقي، وإرادتنا وطنية، ومرجعيتنا الدستور والقانون، ومصلحة العراق العليا هي المعيار الذي يحكم مواقفنا وإجراءاتنا".