هؤلاء ممنوعين من تناول البطيخ.. هذا ما يحدث لهم!

وبالرغم من طعمه اللذيذ وفوائده الصحية إلا أن يوجد بعض الفئات الممنوعة من تناوله لأسباب صحية خطيرة، بحسب ما ذكر موقعي "ndtv" و"healthline".يحتوي البطيخ الأحمر على سكريات طبيعية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، لذا يجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر.الإكثار من تناول البطيخ قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلم البطن ومشكلات الجهاز الهضمي، وذلك بسبب إحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف.في بعض الأحيان قد يؤدي تناول البطيخ (الركي) ردود فعل تحسسية وتتمثل أعراضها في الحكة وصعوبة التنفس والحساسية المفرطة.يجب على المصابين بالتهاب الكبد تجنب تناول كميات كبيرة من البطيخ، وذلك لأن محتواه العالي من اللايكوبين قد يسبب تدهور التهاب الكبد.البطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد للجسم، ولكن تناوله بكثرة قد يضر القلب، لذا يجب على مرضى القلب والأوعية الدموية الحد من تناوله بإفراط.