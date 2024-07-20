بينها دولة عربية.. 15 بلدا تضم 59 مفاعلا نوويًا قيد الانشاء

وحتى تموز الحالي، يوجد 416 مفاعلا نوويا للطاقة في جميع انحاء العالم بسعة كهربائية تبلغ 347 غيغا واط، بالمقابل يوجد 59 مفاعلا نوويا قيد الانشاء و92 مفاعلا نوويا مخططا بطاقة اجمالية تبلغ اكثر من 61 غيغا واط.وتوزعت الـ59 مفاعلا نوويا قيد الانشاء على 15 دولة، بينها مصر، وجاءت الصين بالمقدمة بعدد مفاعلات قيد الانشاء يبلغ 25 مفاعلا، والهند ثانيا بـ7 مفاعلات نووية قيد الانشاء، وتركيا ثالثا بـ4 مفاعلات، ومصر رابعا بـ4 مفاعلات أيضا، وروسيا خامسا بـ4 مفاعلات أيضا لكن بطاقة كهربائية اقل، والمملكة المتحدة جاءت بالمرتبة السادسة، ثم كوريا الجنوبية، واليابان، وبنغلادش، وأوكرانيا التي جاءت بالمرتبة العاشرة، وجميع هذه الدول بواقع مفاعلان نوويان لكل منها.وجاءت فرنسا بالمرتبة 11، تليها البرازيل، ايران، سلوفاكيا، الارجنتين التي جاءت بالمرتبة 15 والأخيرة، وبواقع مفاعل نووي لكل منها.