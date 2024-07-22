هل تعرضت لألم صداع التوتر.. تعرف على أسبابه وأعراضه

يوجد أنواع مختلفة من الصداع، وتختلف الأسباب والأعراض المرتبطة بكل منها، ولكن هل سمعتم عن (صداع التوتر) أكثر أنواع الصداع شيوعًا؟ تابعوا هذا المقال مع دكتورة فرح الخياط من برنامج بيوتيك للتعرف على أعراضه وأبرز الأسباب التي نوضحها في المقال.















هناك علاجات للصداع من هذا النوع. عادةً ما يكون العثور على توازن بين العادات الجيدة والعلاجات غير الدوائية واستخدام الأدوية بشكل صحيح هو الأساس في التحكم بصداع التوتر.



أسباب صداع التوتر

ليس هناك سبب واحد محدد لصداع التوتر تم التوصل إليه بشكل قاطع لماذا يحدث هذا النوع من الصداع. ومع ذلك، من المعروف أن هذا النوع من الصداع ليس وراثياً ويعتقد بعض المتخصصين في الطب أن توتر عضلات الرقبة أو الظهر قد يسبب أو يساهم في صداع التوتر.



إذا كنت تعاني من أي مما يلي، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بصداع التوتر:



- إجهاد العين، مثل الذي يسببه استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة.

- ألم الرأس والرقبة الناجم عن الحالات، مثل اضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

- الأرق.

- الإجهاد الناجم عن التزامات الأسرة أو العمل أو جوانب أخرى من الحياة.



الصداع من نوع التوتر يشعر عادة كأنه شريط ضيق يلتف حول الرأس ويتراوح في شدته من خفيف إلى متوسط. أكثر أنواع الصداع شيوعًا هو صداع التوتر، ولكن السبب وراء حدوثه غير واضح.هناك علاجات للصداع من هذا النوع. عادةً ما يكون العثور على توازن بين العادات الجيدة والعلاجات غير الدوائية واستخدام الأدوية بشكل صحيح هو الأساس في التحكم بصداع التوتر.أسباب صداع التوترليس هناك سبب واحد محدد لصداع التوتر تم التوصل إليه بشكل قاطع لماذا يحدث هذا النوع من الصداع. ومع ذلك، من المعروف أن هذا النوع من الصداع ليس وراثياً ويعتقد بعض المتخصصين في الطب أن توتر عضلات الرقبة أو الظهر قد يسبب أو يساهم في صداع التوتر.إذا كنت تعاني من أي مما يلي، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بصداع التوتر:- إجهاد العين، مثل الذي يسببه استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة.- ألم الرأس والرقبة الناجم عن الحالات، مثل اضطرابات المفصل الفكي الصدغي.- الأرق.- الإجهاد الناجم عن التزامات الأسرة أو العمل أو جوانب أخرى من الحياة.



أعراض صداع التوتر

تشمل العلامات والأعراض النموذجية لصداع التوتر ما يلي:



- صداع يبدأ في وقت لاحق من اليوم ويكون من خفيف إلى متوسط الشدة في مقدمة أو قمة أو جوانب الجمجمة.

- الإرهاق.

- العصبية.

- مشاكل في التركيز.

- حساسية قليلة للضوضاء أو الضوء.

- ألم العضلات.

مع صداع التوتر، لن تعاني من أعراض عصبية أخرى، مثل ضعف العضلات أو الرؤية المشوشة، كما هو الحال مع الصداع النصفي. كذلك، الحساسية الزائدة للضوء أو الضوضاء، وآلام المعدة، والغثيان، أو القيء ليست أعراضاً نموذجية لصداع التوتر.

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