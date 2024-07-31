انخفاض السكر في الدم.. أسبابه وأعراضه والوقاية منه

نقص السكر بالدم أو نقص جلوكوز الدم هي حالة تتمثل بانخفاض السكر في الدم إلى ما دون الحدود الطبيعية. هذه الحالة مرتبطة غالباً بعلاج مرض السكري، كما يمكن أن تصيب الأشخاص دون وجود مرض السكري وقد يدل ذلك على وجود مشكلة صحية أخرى.





- أسباب انخفاض السكر لمرضى السكري والتي ترتبط بعد عوامل، منها:



. استخدام إبر الأنسولين، أو الأدوية التي تساعد الجسم في زيادة كمية الأنسولين.

. استخدام نوعان من حبوب السكري.

. عدم تناول كميات كافية من النشويات. عند تناول هذه الأطعمة يقوم الجهاز الهضمي بتحطيم السكريات والنشا إلى جلوكوز. ومن ثم يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم ويرفع مستوى جلوكوز الدم. وفي حال عدم تناول كميات كافية من النشويات تتناسب مع جرعات أدوية السكري، فقد يؤدي ذلك إلى نزول السكر في الدم.

. تخطي أو تأخير وجبة، أي عدم تناول الفرد لوجبات الطعام الأساسية. وقد يحدث هذا عادة أثناء النوم أو عند عدم تناول الطعام لساعات عديدة.

. ارتفاع النشاط البدني المفاجئ بعد فترة من الروتين على نشاط بدني معين. هذا الأمر يؤدي إلى نقص السكر في الدم، وقد يستمر هبوط السكر الناجم عن زيادة النشاط البدني لمدة 24 ساعة بعد النشاط.

. شرب الكثير من الكحول دون تناول كمية كافية من الطعام.فالكحول تعمل على تخفيض قدرة الجسم في المحافظة على المستويات الطبيعية من سكر الدم، وخاصة عند عدم تناول كميات كافية من الطعام.

. قد تؤدي إصابة الفرد بالأمراض إلى عدم قدرته على تناول الطعام بالكميات الكافية لحاجة الجسم، ولاستقرار مستويات سكر الدم، بالتالي سيؤدي إلى هبوط في سكر الدم.



أسباب انخفاض السكر لغير مرضى السكري: إن أسباب هبوط السكر في الدم عديدة، وقد تختلف أسباب انخفاض السكر عند الشخص السليم مقارنة بالشخص المصاب بمرض السكري، وفيما يلي نذكر أهم أسباب انخفاض السكر:. استخدام إبر الأنسولين، أو الأدوية التي تساعد الجسم في زيادة كمية الأنسولين.. استخدام نوعان من حبوب السكري.. عدم تناول كميات كافية من النشويات. عند تناول هذه الأطعمة يقوم الجهاز الهضمي بتحطيم السكريات والنشا إلى جلوكوز. ومن ثم يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم ويرفع مستوى جلوكوز الدم. وفي حال عدم تناول كميات كافية من النشويات تتناسب مع جرعات أدوية السكري، فقد يؤدي ذلك إلى نزول السكر في الدم.. تخطي أو تأخير وجبة، أي عدم تناول الفرد لوجبات الطعام الأساسية. وقد يحدث هذا عادة أثناء النوم أو عند عدم تناول الطعام لساعات عديدة.. ارتفاع النشاط البدني المفاجئ بعد فترة من الروتين على نشاط بدني معين. هذا الأمر يؤدي إلى نقص السكر في الدم، وقد يستمر هبوط السكر الناجم عن زيادة النشاط البدني لمدة 24 ساعة بعد النشاط.. شرب الكثير من الكحول دون تناول كمية كافية من الطعام.فالكحول تعمل على تخفيض قدرة الجسم في المحافظة على المستويات الطبيعية من سكر الدم، وخاصة عند عدم تناول كميات كافية من الطعام.. قد تؤدي إصابة الفرد بالأمراض إلى عدم قدرته على تناول الطعام بالكميات الكافية لحاجة الجسم، ولاستقرار مستويات سكر الدم، بالتالي سيؤدي إلى هبوط في سكر الدم.

. تناول بعض الأدوية، مثل أدوية الملاريا.

. الأمراض الحرجة، مثل التهاب الكبد.

. فرط إنتاج الانسولين.

. قصور الغدد الصماء، مثل خمول الغدة الكظرية أو خمول الغدة النخامية.

. اضطرابات في عمليات الأيض.

. إجراء جراحة في المعدة.





اعراض انخفاض السكر في الدم

قد يظهر على الفرد بعض أعراض انخفاض السكر في الدم، وأحياناً قد لا يشعر بأي أعراض. وقد تتدرج أعراض هبوط السكر من خفيفة إلى معتدلة إلى شديدة.



قد تشمل أعراض وعلامات انخفاض السكر في الدم ذات الشدة الخفيفة إلى المتوسطة على ما يلي:



التوتر.

خروج رائحة العرق.

الشعور بالجوع.

الصداع.

عدم وضوح الرؤية.

النعس والتعب.

الدوخة أو الدوار.

الارتباك.

بهتان الوجه.

العصبية.

تغييرات في السلوك العام.

صعوبة في التركيز.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.





اعراض انخفاض السكر الشديدة



فقدان الوعي.

عدم القدرة على الشرب أو الأكل.

النوبات أو الاختلاجات.





اعراض انخفاض السكر اثناء النوم

قد يقلق المريض من ظهور علامات هبوط السكر أثناء نومه، لذا فيما يلي عدد من أعراض هبوط السكر أثناء النوم والعلامات يستدل بها على حدوث انخفاض السكر أثناء النوم:



الكوابيس والصراخ أثناء النوم.

التعرق الشديد بما فيه الكفاية لجعل ملابس النوم أو الفراش رطبة.

الشعور بالتعب أو الانزعاج بعد الاستيقاظ





كيف يمكن الوقاية من انخفاض السكر في الدم؟

يمكن تجنب انخفاض السكر بالدم من خلال:



. معرفة أعراض نقص السكر وأخذ الحيطة المستمرة بقياس نسبة السكر عند البدء بظهور الأعراض.

. الحرص على تناول وجبات خفيفة بانتظام بين الوجبات الرئيسية، وعدم تخطي أي وجبة.

. مراجعة الطبيب لوضع خطة علاجية سليمة إذا كان الشخص مصاب بمرض السكري.

. القيام بالنشاط البدني بشكل متزن ومنتظم دون زيادة شدته.

. إذا كان الشخص غير مصاب بالسكري ويعاني من النقص الدائم بنسبة السكر بالدم، فيجب عليه تناول وجبات صغيرة متكررة طول اليوم حتى يتم علاج السبب الكامن وراء نقص السكر بالدم.

. علاج الأمراض التي قد تعد سبباً من أسباب انخفاض السكر في الدم والسيطرة عليها.