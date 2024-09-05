ناسا: كويكب صغير اصطدم بالغلاف الجوي للأرض

ورصد علماء فلك الكويكب - الذي يبلغ عرضه حوالي متر واحد - في أريزونا مساء الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.الكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم آر دابليو 12024، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.وتتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريبا دون أن تشكل أي خطر.واكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء "كاتالينا"، الذي تديره "جامعة أريزونا" وتموله ناسا.