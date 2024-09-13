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متى يبدأ شهر رمضان 2025/1446؟

علم وعالم

2024-09-13 | 06:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
متى يبدأ شهر رمضان 2025/1446؟
المصدر:
الجزيرة نت
1,515 مشاهدة

السومرية نيوز – علم وعالم

لم يتبق سوى بضعة أشهر على حلول شهر رمضان لعام 2025/1446، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية الشهر الفضيل ستكون يوم السبت 1 مارس/آذار 2025.

وسيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 فبراير/شباط 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.

وكما هو معروف، تعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية امتثالًا لحديث النبي محمد (ص) "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له". ومن المتوقع أن تدعو الدول الإسلامية إلى تحري الهلال مساء تلك الجمعة، ليتم الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الفضيل بعد التثبت من الرؤية الشرعية.

وفي السعودية، من المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة رسمية لتحري هلال رمضان في منطقة حوطة سدير شمال العاصمة الرياض، حيث يتولى الرؤاة المشهورون رصد الهلال باستخدام أحدث المعدات الفلكية. ويعد هذا الإجراء جزءا من التقاليد السنوية التي تعتمدها المملكة لتحديد بداية رمضان وعيد الفطر.

وفي المقابل، تعتمد بعض الدول، مثل تركيا، على الحسابات الفلكية لتحديد بداية الشهر. وبحسب روزنامة رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، فإن السبت 1 مارس/آذار 2025 سيكون أول أيام رمضان، على أن يكون السبت 29 مارس/آذار 2025 آخر أيام الشهر الفضيل، ويكون الأحد 30 مارس/آذار من العام نفسه أول أيام عيد الفطر.

ومن المتوقع أن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان 2025. في الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت. ومع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.
 
سيلاحظ المسلمون في مختلف أنحاء العالم زيادة تدريجية في ساعات الصيام اليومية، إذ سيكون اليوم الأول من رمضان هو الأقصر في عدد ساعات الصيام، في حين سيشهد اليوم الأخير أطول ساعات الصيام، مما يعكس التغير الطبيعي في طول النهار مع مرور الأيام.
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