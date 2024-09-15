ترقبوا خسوفا لقمر ربيع الأول في هذا الموعد

وقال طه رابح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه "وفقا للحسابات الفلكية يجريها معمل أبحاث الشمس، فإن العالم سيشهد خسوفا قمريا يوم الأربعاء 18 ايلول 2024، يظهر في بعض مناطق العالم، مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية وغرب والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا".وأوضح أن "هذا الخسوف يوافق اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ".وأكد أن "هذا الخسوف سيُرى في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5% من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق".وأوضح أن "مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول القمر ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ستكون ساعة و3 دقائق".وأضاف أن "القمر سيغرب في تمام 6:47:25 صباحا، أي بعد كل مراحل الخسوف الجزئي، بينما يبقى في المرحلة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها".