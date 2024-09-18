ما سر شيخوخة بعض أعضاء الجسم أسرع من غيرها؟

وتكشف هذه الدراسة المهمة، نُشرت في مجلة (سيل)، عن دور تراكم الضرر في الحمض النووي غير المشفر في عملية الشيخوخة، مما يمهد الطريق لرؤى حول الشيخوخة الخلوية.ويشير إلى أن الأعضاء ذات الانقسام الخلوي غير المتكرر، مثل الكبد والكلى، تتراكم أضرار مخفية في الحمض النووي بمرور الوقت، وهذا الضرر واضح بشكل خاص في المناطق غير المشفرة من الحمض النووي، والتي لا تخضع لفحص الأخطاء بشكل منتظم، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تدهور وظيفي كبير مع تراكم الضرر.ويقول الباحث الرئيسي البروفيسور ثانوس هالازونيتس، "تظهر نتائجنا أن التكاثر غير المتكرر لخلايا الكبد يؤدي إلى تراكم أضرار الحمض النووي غير المشفر تمنع وظيفة الخلية السليمة، مما يساهم في شيخوخة أسرع للعضو".ويضيف أن "هذا الاكتشاف ستكون له آثار كبيرة على فهم تعقيدات الشيخوخة، فمن خلال تسليط الضوء على الآليات تساهم في تدهور الخلايا، تفتح الدراسة آفاقا لاستكشاف استراتيجيات محتملة لإصلاح تلف الحمض النووي وإبطاء عملية الشيخوخة".ويخطط فريق لمزيد من التحقيق في طرق إصلاح تلف الحمض النووي الخفي، والذي قد يساعد في نهاية المطاف في التخفيف من بعض آثار الشيخوخة في الأعضاء الحيوية.