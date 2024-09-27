شفاء أول مريضة سكري باستخدام الخلايا الجذعية.. التفاصيل كاملة

*أول مريض يتلقى علاج السكريوأصبحت المريضة، التي تبلغ من العمر 25 عاما ومصابة بمرض السكري من النوع 1، وفقا لموقع مجلة نيتشر، قادرة على تناول السكر والحلوى دون قلق، وقالت: "لقد مرّ أكثر من عام منذ عملية الزرع.. أستمتع بتناول كل شئ".في يونيو 2023، خضعت التي رفضت الكشف عن هويتها، لجراحة استغرقت أقل من نصف ساعة، وقام الباحثون بحقن عضلات البطن بما يقرب 1.5 مليون جزر من الخلايا الجذعية المستحدثة كيميائيا، وتم مراقبتها باستخدام التصوير بالنرين المغناطيسي.بعد شهرين ونصف من الحقن، تبين أن صارت تنتج الأنسولين دون الحاجة إلى جرعات إضافية خارجية، واستطاعت أن تحافظ على هذا المستوى لأكثر من عام، كما أنها صارت آمنة من الارتفاع والانخفاض المفاجئ في مستوى الجلوكوز بالدم.*علاج السكري بالخلايا الجذعيةوكانت فكرة علاج مرضى السكري باستخدام لخلايا الجذعية تعود إلى تجارب قديمة، ولكن مؤخرا تم علاج رجل صيني يبلغ من العمر 59 عاما مصابا بمرض السكري من النوع الثاني، عن طريق زراعة جزر منتجة للانسولين بالكبد، وتوقف عن تناول الأنسولين الدوائي، واعتبر الباحثون أنه يمكن تطبيق هذا العلاج على المرضى للنوع من السكري.أما في حالة مرض السكري من النوع الأول، يهاجم فيه الجهاز المناعي خلايا الجزر في البنكرياس، فيمكن باستخدام الخلايا الجذعية زراعة أي نسيج في الجسم، مما يعني إمكانية زراعة أنسجة البنكرياس من خلايا المريض نفسه واستخدام مثبطات المناعة لمنع الجسم من رفض الأنسجة، وبتوقع الباحثون أنه يمكن في المستقبل التخلي عن مثبطات المناعة أيضا عند لهذا الإجراء.*توسيع عمليات علاج السكريورغم نجاح العلاج على الصينية، صرح جاي سكايلر أخصائي الغدد الصماء في بفلوريدا، لموقع نيتشر، أنه يجب تكرار العملية على عدد أكبر من المرضى للتأكد من فاعليتها، وأنه يمكن قياس شفاء من السكري من النوع الأول إذا تمكنت من إنتاج الأنسولين دون علاجات لمدة خمس سنوات.